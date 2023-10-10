Новый образовательный комплекс построят в Южном Бутове

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о строительстве нового образовательного комплекса на Феодосийской улице в Южном Бутове.

Об этом сообщает сайт kp.ru

«Комплекс будет включать в себя детский сад на 350 мест и школу на 1175 учащихся», — отметила Княжевская. По её словам, строительство новых образовательных зданий позволит обеспечить детей учебными местами и развивать в будущем социальную инфраструктуру столицы.

Также стало известно, что в Перми завершили строительство новой школы №82, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Здание общей площадью 14 217 кв. м рассчитано на 1050 учеников. Откроется школа во второй четверти учебного года.

Ранее сообщалось, что в Москве построят 78 школ, детсадов и поликлиник.