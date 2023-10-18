RT: проходящая по делу о торговле людьми глава приюта является многодетной мамой

Основательница приюта для жертв домашнего насилия Наталья П., которая, предположительно, помогала подозреваемой в торговле людьми «матери» 15 детей с усыновлением, сама является многодетной мамой.

Как стало известно RT, у Натальи тоже 15 детей. Пока женщина проходит допросы, они остаются с мужем Николаем.

Свой приют для жертв домашнего насилия в городе Чехове женщина открыла пять лет назад.

В 2021 году местные СМИ сняли о нём сюжет, где Наталья рассказала, как сама брала под опеку малышей.

В начале октября этого года приют закрылся.

Муж руководителя женского приюта при этом заявил, что его жену «оклеветали».

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.