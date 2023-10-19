Зимой россияне планируют провести отпуск в Москве, Сочи и на озере Байкал

Аналитики провели опрос и выяснили, собираются ли россияне зимой в отпуск и где планируют его провести. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, 25% респондентов собираются взять отпуск зимой: 14% будут отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей.

Так, среди самых популярных направлений внутри страны — Москва, Сочи и озеро Байкал, отмечается в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как добавили эксперты, за границей зимний отпуск участники исследования рассчитывают провести в Турции, на Кипре или в ОАЭ.

При этом 62% респондентов не планируют брать отпуск зимой, подчеркнули аналитики.

Помимо этого, согласно опросу, мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 22% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных экономически активных респондентов из всех округов страны.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, насколько россияне довольны балансом между работой и личной жизнью, а также что хотели бы изменить в рабочих процессах.