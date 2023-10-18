Опрос выявил желание 31% россиян сократить количество рабочих часов в неделю

Аналитики провели опрос и выяснили, насколько россияне довольны балансом между работой и личной жизнью, а также что хотели бы изменить в рабочих процессах. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, в среднем россияне оценивают свою удовлетворённость балансом между работой и личной жизнью на 2,95 балла из 5, пояснили специалисты «Работы.ру».

Отмечается, что самые высокие средние баллы у представителей торговли и транспорта — 3,24 и 3,28 соответственно.

Одна из самых низких отметок у финансистов и сотрудников банковского сектора — 2,71, говорится в исследовании.

Кроме того, как выяснили аналитики, 37% россиян уделяют работе от 41 до 50 часов в неделю.

При этом в банковской сфере таких сотрудников 60%, в агропромышленном секторе так работает каждый второй, в сфере строительства — 44% опрошенных работников, рассказали эксперты.

Каждый четвёртый опрошенный (25%) трудится 31—40 часов в неделю. 14% россиян тратят на работу от 51 до 60 часов, а 12% — более 60 часов. 6% работают от 11 до 30 часов в неделю, ещё столько же (6%) — менее 10 часов.

Отвечая на вопрос о желаемых изменениях в рабочих процессах, 31% респондентов сообщили, что хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю, 30% — количество задач, а 29% опрошенных были бы рады перейти на удалёнку или гибридный формат.

Как отмечается в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, тратить меньше времени на звонки и совещания хотели бы 22% участников, а 17% опрошенных мечтают чаще быть на связи с друзьями и родственниками.

Всего в исследовании приняли участие 2,9 тыс. респондентов из всех регионов страны.

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