Юрист посоветовал взять отпуск в ноябре, чтобы получить больше отпускных

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил в беседе с RT, как ноябрьские праздники отразятся на зарплате.

«В соответствии с Трудовым кодексом ежегодно 4 ноября (День народного единства) является в России нерабочим праздничным днём. В этом году 4 ноября выпадает на субботу, выходной день будет перенесён на понедельник, 6 ноября, поэтому все, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября (с субботы по понедельник)», — пояснил собеседник RT.

По его словам, наличие дополнительного выходного дня в месяце никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад.

Если же работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день (4 ноября), такая работа должна быть оплачена в двойном размере, напомнил эксперт.

«Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней (по 21 дню)», — отметил Южалин.

Он добавил, что здесь действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать работнику отпуск.

Стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку, объяснил специалист.

«Но поскольку в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой», — заключил он.

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