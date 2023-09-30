Юрист Вайнберг дала советы на случай списания мошенниками денег с карты

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, что делать, если мошенники списали деньги с банковской карты, а также какие юридические механизмы можно задействовать для возврата средств.

Как подчеркнула собеседница RT, если с карты граждан списали денежные средства, то им прежде всего необходимо сообщить об этом в банк, заблокировать карту и попросить оформить заявление на возврат денежных средств.

Далее стоит обратиться в банк лично, чтобы подать заявление о несогласии со списанием денежных средств и попросить возврат, посоветовала юрист. Однако, чтобы банк вернул денежные средства, необходимо соблюдать определённые условия, напомнила Вайнберг.

«Не нарушать правила безопасности банка — не передавать данные карты и пин-код кому-либо. То есть не предпринимать действий, благодаря которым мошенники получили нужную для списания информацию. Не позднее суток с момента списания уведомить банк любым доступным способом (по телефону или через сайт/приложение) и в этот же срок обратиться лично в отделение банка с заявлением о возврате средств и блокировке карты», — заявила она.

Также она порекомендовала обратиться в полицию, поскольку списание с карты — это кража денежных средств, в которой должны разбираться правоохранительные органы.

«На официальном сайте Банка России размещена памятка с подробным описанием действий, которые необходимо предпринять гражданину в случае незаконного списания с его карты. Если банк отказывается сотрудничать или принимать заявление, можно смело ссылаться на эту информацию, а в случае повторного отказа подавать жалобу — Банк России координирует деятельность всех банков, в том числе по работе с предотвращением мошеннических действий», — рассказала эксперт.

Помимо этого, как добавила юрист, в Госдуме ведётся работа для защиты граждан от мошенничества.

«Разработан и принят законопроект в этой области, который может решить проблему. На базе Центрального банка России будет сформирована единая база «мошеннических счетов». Банки обязаны отслеживать переводы клиентами на эти счета и своевременно оповещать их о рисках этой операции. Также планируется ввести период «охлаждения» длительностью два дня — на этот период транзакция будет замораживаться, а клиент сможет передумать и отменить операцию без последствий для себя», — добавила специалист.

Если банк допустит перевод на «мошеннический счёт», не уведомив об этом клиента, то он будет обязан возместить ему деньги в течение 30 календарных дней, заявила общественный деятель.

«Закон уже принят, однако официально он вступит в силу только 24 июля 2024 года. Скорее всего, такой долгий срок обусловлен необходимостью технической подготовки банковского сектора, однако вектор в сторону максимальной защиты, безусловно, радует», — заключила собеседница RT.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что большинство жителей России (91%) в 2023 году сталкивались с попытками мошенничества.