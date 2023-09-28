Опрос: 91% россиян сталкивался с попытками мошенничества в 2023 году

Специалисты Аналитического центра НАФИ провели исследование и выяснили, что большинство жителей России (91%) сталкивались с попытками мошенничества в 2023 году. По их данным, этот показатель на 9 п.п. превышает результат 2022-го, когда он был равен 82%. С подробностями исследования ознакомился RT.

В 2023 году о столкновении с попытками мошенничества сообщили работающие пенсионеры (86%), опрошенные с высшим образованием (84%) и женщины (73%). По словам аналитиков, именно эти категории граждан находятся в группе риска.

С ростом доли тех, кто сталкивается с мошенниками, растёт и вариативность способов, которыми злоумышленники пытаются обмануть людей. Так, если в 2022 году в среднем россияне сталкивались с тремя разными схемами мошенничества, то сегодня их число возросло до четырёх.

Самая распространённая схема обмана — звонок от якобы представителя банка или правоохранительных органов, цель которого — выяснить данные банковских карт и счетов. Доля тех, кто сталкивался со звонками псевдобанкиров, псевдополицейских или мнимых сотрудников следственных органов, составляет 73%, что на 19 п. п. больше, чем годом ранее (54%).

На втором месте по степени распространения — предложения заработать в интернете на «инвестициях». Такие сообщения текущем году получали 63% россиян, в прошлом — на 8 п. п. меньше (55%).

Третье место заняли сообщения или электронные письма с подозрительными ссылками, переход по которым связан с финансовыми угрозами. В этом году такие сообщения получали 46% россиян, в прошлом — 39% (рост на 7 п. п).

На четвёртом месте — предложения получить «выплату или компенсацию» от государства, для оформления которой нужно сообщить данные карты или другую информацию. В 2023 году с этим столкнулись 45% опрошенных, в прошлом — 39% (рост на 6 п. п.).

Замыкают рейтинг распространённых попыток мошенничества сообщения или звонки с просьбами помочь «родственникам или знакомым», которые якобы попали в трудную жизненную ситуацию, а также вымогательство денег под предлогом получения выигрыша в лотерею. В 2023 году о подобных ситуациях рассказали 43% россиян, что на 7 п. п. больше, чем в 2022-м (36%).

Кроме того, россиян пытались обмануть через фишинговые сайты (28%) и при продаже или покупке товаров в интернете (27%).

Ни разу не сталкивались с попытками мошенничества за последние месяцы лишь 9% россиян. В прошлом году этот показатель составлял 18%, резюмировали аналитики.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов от 18 до 65 лет из всех регионов России.

Ранее RT передавал, что 42% жителей России хотели бы перейти на работу на фрилансе.