В Екатеринбурге проверят врачей после ДТП с погибшими на остановке

В Екатеринбурге полицейские проверят врачей, которые проводили обследование 79-летнего пенсионера, врезавшегося в остановку. Авария произошла 17 октября, два человека погибли, одна пострадавшая была госпитализирована.

Об этом пишет Е1.ru.

Водитель рассказал, что ему стало плохо за рулём. По его словам, у него давно проблемы с сердцем. Между тем в 2020 году он прошёл медкомиссию и обновил права.

«Областному управлению ГИБДД поручено проверить, когда и где пожилой мужчина с проблемами со здоровьем проходил медицинскую комиссию и получил права на вождение автомобиля», — заявил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелый.

Он добавил, что против водителя завели дело за нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц.

«Сегодня он будет официально допрошен. Вероятнее всего, в качестве меры пресечения с учётом его преклонного возраста изберут обязательство о явке», — цитирует URA.RU представителя ведомства.

По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель машины Peugeot не справился с управлением.