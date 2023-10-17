Узнать больше

Автомобиль въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека погибли

Короткая ссылка
Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Екатеринбурге, два человека погибли.
Автомобиль въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека погибли
  • РИА Новости

Об этом информирует ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, водитель машины Peugeot не справился с управлением.

«Он допустил наезд на остановочный комплекс и трёх пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данным URA.RU, третьего пострадавшего госпитализировали.

Ранее стало известно, что автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Барнауле, по меньшей мере один человек погиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить