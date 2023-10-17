Автомобиль въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека погибли
- РИА Новости
Об этом информирует ГИБДД по Свердловской области.
По данным ведомства, водитель машины Peugeot не справился с управлением.
«Он допустил наезд на остановочный комплекс и трёх пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.
По данным URA.RU, третьего пострадавшего госпитализировали.
Ранее стало известно, что автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Барнауле, по меньшей мере один человек погиб.