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Автомобиль въехал в остановку в Барнауле, погиб один человек

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Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Барнауле, по меньшей мере один человек погиб.
Автомобиль въехал в остановку в Барнауле, погиб один человек
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.

«В Барнауле полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого машина въехала в остановку», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

В результате аварии погиб мужчина 1955 года рождения.

Кроме того, ещё несколько человек пострадали.

В данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Калуге, где водитель врезался в остановку с людьми, пострадали десять человек, в том числе двое детей. 

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