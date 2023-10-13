Автомобиль въехал в остановку в Барнауле, погиб один человек
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.
«В Барнауле полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого машина въехала в остановку», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
В результате аварии погиб мужчина 1955 года рождения.
Кроме того, ещё несколько человек пострадали.
В данный момент устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате аварии в Калуге, где водитель врезался в остановку с людьми, пострадали десять человек, в том числе двое детей.