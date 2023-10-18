Володин: проект о праве отбывших заключение работать учителями ошибочен

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ошибкой законопроект, который разрешает осуждённым за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать педагогами и тренерами.

«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной думы», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что шесть педагогов из Ульяновской области стали лауреатами различных всероссийских конкурсов в 2023 году.

Также стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в число лидеров по привлечению молодых педагогов и реализации соцгарантий, следует из анализа Минпросвещения России.