Володин: проект о праве отбывших заключение работать учителями ошибочен
- РИА Новости
«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной думы», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что шесть педагогов из Ульяновской области стали лауреатами различных всероссийских конкурсов в 2023 году.
Также стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в число лидеров по привлечению молодых педагогов и реализации соцгарантий, следует из анализа Минпросвещения России.