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Володин: проект о праве отбывших заключение работать учителями ошибочен

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ошибкой законопроект, который разрешает осуждённым за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать педагогами и тренерами.
Володин: проект о праве отбывших заключение работать учителями ошибочен
  • РИА Новости

«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной думы», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что шесть педагогов из Ульяновской области стали лауреатами различных всероссийских конкурсов в 2023 году.

Также стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в число лидеров по привлечению молодых педагогов и реализации соцгарантий, следует из анализа Минпросвещения России.

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