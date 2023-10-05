ЯНАО вошёл в число регионов — лидеров по привлечению молодых педагогов

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели предварительные итоги регионального Года знаний и всероссийского Года педагога и наставника. Регион вошёл в число лидеров по привлечению молодых педагогов и реализации соцгарантий, следует из анализа Минпросвещения России.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Благодаря программам привлечения высококвалифицированных кадров, с сентября на Ямале приступили к работе 85 новых учителей.

Кроме того, с 2020 года для ямальских бюджетников отменён накопительный принцип северных надбавок. Это позволило принять на работу более 2 тыс. преподавателей.

Также в регионе предусмотрены выплаты и премии для учителей.

Тем временем в Абакане вручили награды лучшим педагогам и воспитателям Хакасии, передаёт «Агентство Бизнес Новостей». Как отметил глава республики Валентин Коновалов, труд учителя сложный и ответственный.

«Вклад, который вы вносите в развитие общества, бесценен. Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.