ЯНАО вошёл в число регионов — лидеров по привлечению молодых педагогов
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
Благодаря программам привлечения высококвалифицированных кадров, с сентября на Ямале приступили к работе 85 новых учителей.
Кроме того, с 2020 года для ямальских бюджетников отменён накопительный принцип северных надбавок. Это позволило принять на работу более 2 тыс. преподавателей.
Также в регионе предусмотрены выплаты и премии для учителей.
Тем временем в Абакане вручили награды лучшим педагогам и воспитателям Хакасии, передаёт «Агентство Бизнес Новостей». Как отметил глава республики Валентин Коновалов, труд учителя сложный и ответственный.
«Вклад, который вы вносите в развитие общества, бесценен. Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.