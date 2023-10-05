В России родители чаще всего дарят педагогам на День учителя цветы и сладости

В России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

В среднем россияне тратят на подарки ко Дню учителя не менее 1 тыс. рублей (72% респондентов). Это показал опрос, проведённый Страховым Домом ВСК, сообщает «Газета.Ru».

Родительский комитет покупает на собранные от класса деньги сладкие подарки (33%) или букет цветов (22%), ещё 25% дарят педагогам и букет, и сладости.

В целом россияне положительно относятся к празднику, при этом 58% родителей считают, что поздравление педагогов не должно быть обязанностью.

Ранее сообщалось об опросе, проведённом среди москвичей, чьи дети учатся в школе. Согласно данным, ко Дню учителя родители готовы потратить в среднем 3,7 тыс. рублей на подарки педагогам — на 200 рублей больше, чем в прошлом году, и на 300 рублей меньше, чем в 2021-м.