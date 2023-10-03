Узнать больше

Москвичи готовы потратить на подарки ко Дню учителя 3700 рублей

Короткая ссылка
Опрос, проведённый среди москвичей, чьи дети учатся в школе, показал, что ко Дню учителя родители готовы потратить в среднем 3700 рублей на подарки педагогам — на 200 рублей больше, чем в прошлом году, и на 300 рублей меньше, чем в 2021-м.
Москвичи готовы потратить на подарки ко Дню учителя 3700 рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По традиции чаще всего в этот день учителям дарят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая и/или конфет и различные сертификаты.

Родители из Москвы готовы потратить на подарки для учителей 3700 рублей, из Санкт-Петербурга — 3300 рублей, из Волгограда и Омска — по 2100 рублей.

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что 57% россиян планируют поздравлять педагогов с Днём учителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить