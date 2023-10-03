Москвичи готовы потратить на подарки ко Дню учителя 3700 рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
По традиции чаще всего в этот день учителям дарят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая и/или конфет и различные сертификаты.
Родители из Москвы готовы потратить на подарки для учителей 3700 рублей, из Санкт-Петербурга — 3300 рублей, из Волгограда и Омска — по 2100 рублей.
Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что 57% россиян планируют поздравлять педагогов с Днём учителя.