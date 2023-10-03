С Днём учителя планируют поздравлять педагогов 57% родителей школьников

Новое исследование показало, что большинство (57%) россиян, чьи дети учатся в школе, планируют поздравлять педагогов с Днём учителя.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «АльфаСтрахование».

Ещё 13%, помимо общего подарка, хотели бы подарить презенты учителям лично от себя. Не поздравляют учителей 20% респондентов.

Из числа тех, кто планирует поздравлять учителей, 39% хотели бы в качестве подарка приобрести сертификаты в косметические магазины, 12% — сертификаты на билеты в театр и кино, 7% — на покупку книг.

Потратить на подарки родители планируют в среднем от 2 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее более трети россиян (37%) в ходе исследования рассказали, что проверяют гаджеты своих детей, в частности историю запросов.