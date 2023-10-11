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Шесть учителей из Ульяновской области стали лауреатами всероссийских конкурсов

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Шесть педагогов из Ульяновской области стали лауреатами различных всероссийских конкурсов в 2023 году.
Шесть учителей из Ульяновской области стали лауреатами всероссийских конкурсов

Об этом сообщает mosaica.ru.

В частности, в конкурсе «Сердце отдаю детям» успешно выступили педагог дополнительного образования Центра детского творчества №6 Вячеслав Савинов и педагог дополнительного образования центра «Планета» Ольга Мордвинова.

Педагог Губернаторского лицея №100 Юлия Серебрякова вошла в число лауреатов конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Губернатор региона Алексей Русских поздравил учителей и вручил им денежные сертификаты.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

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