Шесть учителей из Ульяновской области стали лауреатами всероссийских конкурсов

Шесть педагогов из Ульяновской области стали лауреатами различных всероссийских конкурсов в 2023 году.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В частности, в конкурсе «Сердце отдаю детям» успешно выступили педагог дополнительного образования Центра детского творчества №6 Вячеслав Савинов и педагог дополнительного образования центра «Планета» Ольга Мордвинова.

Педагог Губернаторского лицея №100 Юлия Серебрякова вошла в число лауреатов конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Губернатор региона Алексей Русских поздравил учителей и вручил им денежные сертификаты.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.