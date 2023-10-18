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Вегетарианство для детей предложили запретить на законодательном уровне

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей. Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева имеется в распоряжении RT.
Вегетарианство для детей предложили запретить на законодательном уровне
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По словам Волынец, письмо также направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как напомнила собеседница RT, за последнее десятилетие альтернативные виды пищевого поведения, включая веганство и его различные вариации, стали общемировым трендом.

Детский омбудсмен заявила, что следует отметить дефицит у вегетарианцев (в группе риска находятся новорождённые и дети раннего возраста) витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании и обеспечении нормального функционирования опорно-двигательного аппарата, в частности костного скелета.

Кроме того, дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода, что вызывает анемию, неврастению, тяжёлое отставание в росте и развитии, нарушения моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, разрушение зубов, заявила она. 

«Однако вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован», — подчеркнула Волынец. 

В российском законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей, принуждающих детей к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости, пояснила омбудсмен. 

По её словам, это приводит к тому, что в настоящее время сложно бороться с альтернативными способами питания, из-за которых страдают дети, поскольку пока сыроедение и вегетарианство не признаны опасными для жизни и здоровья методами питания и не ассоциируются с девиантным поведением.

«С учётом вышеизложенного прошу вас в защиту прав и интересов детей рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей», — говорится в тексте обращения. 

Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях за счёт бюджета.

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