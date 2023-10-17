Депутат ГД Нилов: мы будем добиваться полного запрета продажи вейпов в России
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«Мы понимаем, что запрет — это определённые выпадающие доходы, которые сегодня участвуют в формировании бюджета, но для нас здоровье граждан важнее, поэтому будем добиваться полного запрета», — поделился он в беседе с URA.RU.
По словам Нилова, законопроект, внесённый два года назад, повторно направлен в правительство для получения заключения и будет перевнесён в Госдуму.
В пояснительной записке к документу говорится, что вейпы в обход ограничительных мер продолжают продавать несовершеннолетним, поэтому следует полностью запретить их реализацию.
Ранее сообщалось, что в Государственной думе планируют принять комплекс мер по соблюдению действующих ограничений торговли вейпами, в частности запретить их рекламу в интернете и СМИ.