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Депутат ГД Нилов: мы будем добиваться полного запрета продажи вейпов в России

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов прокомментировал законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.
Депутат ГД Нилов: мы будем добиваться полного запрета продажи вейпов в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы понимаем, что запрет — это определённые выпадающие доходы, которые сегодня участвуют в формировании бюджета, но для нас здоровье граждан важнее, поэтому будем добиваться полного запрета», — поделился он в беседе с URA.RU.

По словам Нилова, законопроект, внесённый два года назад, повторно направлен в правительство для получения заключения и будет перевнесён в Госдуму.

В пояснительной записке к документу говорится, что вейпы в обход ограничительных мер продолжают продавать несовершеннолетним, поэтому следует полностью запретить их реализацию.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе планируют принять комплекс мер по соблюдению действующих ограничений торговли вейпами, в частности запретить их рекламу в интернете и СМИ.

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