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Лор-врач Елизарова посоветовала не сдерживать чихание

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Лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова объяснила, почему вредно сдерживать чихание.

Чихание — физиологический процесс, он помогает освободить нос от слизи, в которой могут содержаться вирусы и бактерии, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

«Когда вы пытаетесь задержать чихание, то давление, которое при этом возникает, бывает направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи», — сообщила Елизарова.

По её словам, таким образом не исключена вероятность инфицирования слуховой трубы, среднего уха, из-за чего может развиться синусит.

«Плюс может подняться внутричерепное давление», — резюмировала врач.

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