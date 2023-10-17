Лор-врач Елизарова посоветовала не сдерживать чихание
Чихание — физиологический процесс, он помогает освободить нос от слизи, в которой могут содержаться вирусы и бактерии, объяснила она в интервью Радио Sputnik.
«Когда вы пытаетесь задержать чихание, то давление, которое при этом возникает, бывает направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи», — сообщила Елизарова.
По её словам, таким образом не исключена вероятность инфицирования слуховой трубы, среднего уха, из-за чего может развиться синусит.
«Плюс может подняться внутричерепное давление», — резюмировала врач.
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