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Врач Загребнева предупредила о возможности рецидива ревматизмов после родов

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Врач Алёна Загребнева рассказала, что у женщин с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями, такими как системная красная волчанка, в послеродовой период могут быть обострения на фоне гормональных изменений.
Врач Загребнева предупредила о возможности рецидива ревматизмов после родов
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Тем не менее доктора способны контролировать состояние пациенток при своевременном обращении за медпомощью, отметила врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас на сегодняшний день есть все возможности для реализации материнства у пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями», — заявила Загребнева.

По её словам, рецидивы таких заболеваний связаны с изменением гормонального фона женщины в период после родов, «но это контролируемая история».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.

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