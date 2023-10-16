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Врач Зяблова: сосудосуживающие капли нельзя применять более пяти дней

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Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова напомнила, что сосудосуживающие капли при насморке не стоит применять более пяти дней, иначе может возникнуть привыкание.
Врач Зяблова: сосудосуживающие капли нельзя применять более пяти дней
  • Gettyimages.ru
  • © AntonioGuillem

«Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно», — поделилась врач в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, пациент зачастую не связывает «хронический насморк» с применением капель. В таком случае необходимо проконсультироваться с отоларингологом, чтобы избавиться от медикаментозной зависимости без вредных последствий, отметила Зяблова.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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