Халяльный сертификат выдали на серийный выпуск шоколада «Алёнка»
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Управляющий директор холдинга Алексей Орлов отметил, что российский рынок халяльных продуктов «динамично развивается и имеет широкий потенциал для кондитерской отрасли».
«Сертификация позволит нам увеличить объём производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей к кондитерским изделиям фабрики «Красный Октябрь», — заявил он.
По его словам, фабрика полностью соблюдает строгие требования к организации производственного процесса и качеству сертифицированной продукции, что позволило ей первой в России пройти процедуру сертификации и получить знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством».
Кондитерские изделия, соответствующие стандартам халяль, не должны содержать недозволенные исламскими нормами компоненты.
Ранее сообщалось, что в халяльной колбасе в Свердловской области обнаружили свинину.