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Халяльный сертификат выдали на серийный выпуск шоколада «Алёнка»

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Анастасия Румянцева
Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединённые кондитеры» получил халяльный сертификат на часть продукции фабрики «Красный Октябрь». Отмечается, что он, в частности, выдан на серийный выпуск конфет «Алёнка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Алёнка», шоколад горький «Бабаевский Элитный». Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества.
Халяльный сертификат выдали на серийный выпуск шоколада «Алёнка»
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

Управляющий директор холдинга Алексей Орлов отметил, что российский рынок халяльных продуктов «динамично развивается и имеет широкий потенциал для кондитерской отрасли».

«Сертификация позволит нам увеличить объём производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей к кондитерским изделиям фабрики «Красный Октябрь», — заявил он.

По его словам, фабрика полностью соблюдает строгие требования к организации производственного процесса и качеству сертифицированной продукции, что позволило ей первой в России пройти процедуру сертификации и получить знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством».

Кондитерские изделия, соответствующие стандартам халяль, не должны содержать недозволенные исламскими нормами компоненты.

Ранее сообщалось, что в халяльной колбасе в Свердловской области обнаружили свинину

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