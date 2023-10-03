Россельхознадзор: в халяльной колбасе в Свердловской области обнаружили свинину

ДНК свиньи обнаружили в составе халяльной колбасы в Свердловской области, рассказали в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Сообщается, что в конце сентября сотрудники Россельхознадзора и комитет общественного контроля провели отбор мясной продукции на предприятиях торговли Екатеринбурга.

«В колбасных изделиях «Варёная колбаса «Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» выявлена ДНК свиньи», — говорится в заявлении.

Ведомство уведомило производителей о несоответствии указанных на маркировке товара сведений и фактического состава продукции. Отмечается, что за подобные проступки прекращается действие деклараций о соответствии.

В Россельхознадзоре заявили, что готовят информацию о нарушителях в областную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что главное таможенное управление Китая отменило ограничения на экспорт свинины из России.