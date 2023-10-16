Депутат Бессараб: патриотизм должен быть в душе ежедневно

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение об учреждении в России Дня патриотизма.

По словам парламентария, для идей патриотизма не нужны специальные обстоятельства.

«Президент России абсолютно точно и достаточно ясно выразил мнение о том, что необходимо на общих идеях, на общем патриотизме и любви к Родине объединить всё наше общество. Для этого какой-то специальный праздник, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно учреждать. Патриотизм должен быть в душе ежедневно, нельзя только по праздникам обращать на него внимание», — заключила Бессараб.

Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил учредить в России 7 октября День патриотизма.

Подробнее — в материале RT.