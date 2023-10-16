Предприниматели предложили учредить 7 октября в России День патриотизма

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил учредить в России 7 октября День патриотизма. Копия обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении общественный деятель отметил, что последние десятилетия федеральные власти прилагают значительные усилия для возрождения и популяризации идеи патриотизма в России.

Ключевую роль в этом векторе развития государства сыграл и продолжает играть президент России Владимир Путин, назвавший патриотизм национальной идеей страны, способной консолидировать общество и применить эту консолидацию для дальнейшего развития государства, подчеркнул собеседник RT.

Именно идея патриотизма объединила россиян в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России. В 2022 году начало специальной военной операции также способствовало сплочению нации перед лицом общей угрозы, заметил Янсуков.

Он добавил, что сегодня все народы и этнические группы России объединены идеей любви к Родине и защиты её суверенитета. Без сомнения, это является результатом в первую очередь политики, проводимой президентом России, заявил он.

«В связи с этим предлагаю Вам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 октября — в день рождения президента и национального лидера России Владимира Владимировича Путина — общероссийского праздника, Дня патриотизма», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что люди отправляются в зону проведения спецоперации из патриотизма.