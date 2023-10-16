Узнать больше

Предприниматели предложили учредить 7 октября в России День патриотизма

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил учредить в России 7 октября День патриотизма. Копия обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Предприниматели предложили учредить 7 октября в России День патриотизма
  • РИА Новости

В обращении общественный деятель отметил, что последние десятилетия федеральные власти прилагают значительные усилия для возрождения и популяризации идеи патриотизма в России.

Ключевую роль в этом векторе развития государства сыграл и продолжает играть президент России Владимир Путин, назвавший патриотизм национальной идеей страны, способной консолидировать общество и применить эту консолидацию для дальнейшего развития государства, подчеркнул собеседник RT. 

Именно идея патриотизма объединила россиян в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России. В 2022 году начало специальной военной операции также способствовало сплочению нации перед лицом общей угрозы, заметил Янсуков.

Он добавил, что сегодня все народы и этнические группы России объединены идеей любви к Родине и защиты её суверенитета. Без сомнения, это является результатом в первую очередь политики, проводимой президентом России, заявил он. 

«В связи с этим предлагаю Вам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 октября — в день рождения президента и национального лидера России Владимира Владимировича Путина — общероссийского праздника, Дня патриотизма», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что люди отправляются в зону проведения спецоперации из патриотизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить