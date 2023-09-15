Путин заявил, что люди отправляются в зону спецоперации из-за патриотизма

Российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российские власти платят деньги участникам специальной военной операции (СВО), однако люди отправляются на службу прежде всего из патриотических соображений.

«Прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение», — заявил Путин.

Ранее президент указал на то, что Украина активно полагается на наёмников в вооружённом конфликте, в то время как у российской стороны нет нужды «приглашать для боевых действий людей со стороны».

Также Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что важно предоставить равные права всем участникам специальной военной операции: добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям.