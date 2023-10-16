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Симоньян: в Белгороде прошли похороны семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в Белгороде похоронили семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона украинской армии.
Симоньян: в Белгороде прошли похороны семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи
  • © Sputnik

«В Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырёхлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тёщей», — сказала она.

По словам Симоньян, мама Амины Олеся не смогла прийти на похороны дочери, так как находится в шоковом состоянии в больнице.

Хайбар Акифи по-прежнему находится в коме, добавила она.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Позже сообщалось, что Акифи находится на ИВЛ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановление супруги Хайбара Акифи займёт не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить.

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