Гладков: восстановление жены раненого журналиста Sputnik займёт более полугода

Восстановление супруги раненного в Белгороде журналиста Sputnik Хайбара Акифи займёт не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

«Нужно быть готовым к тому, что восстановление займёт длительный период — не менее полугода — необходимо фактически заново научиться ходить. Поэтому врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию», — написал он в Telegram.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Позже сообщалось, что Акифи находится на ИВЛ.