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Гладков: восстановление жены раненого журналиста Sputnik займёт более полугода

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Восстановление супруги раненного в Белгороде журналиста Sputnik Хайбара Акифи займёт не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить.
Гладков: восстановление жены раненого журналиста Sputnik займёт более полугода
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

«Нужно быть готовым к тому, что восстановление займёт длительный период — не менее полугода — необходимо фактически заново научиться ходить. Поэтому врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию», — написал он в Telegram.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Позже сообщалось, что Акифи находится на ИВЛ.

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