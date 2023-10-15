Гладков: восстановление жены раненого журналиста Sputnik займёт более полугода
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
«Нужно быть готовым к тому, что восстановление займёт длительный период — не менее полугода — необходимо фактически заново научиться ходить. Поэтому врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию», — написал он в Telegram.
Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.
Позже сообщалось, что Акифи находится на ИВЛ.