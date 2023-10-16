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Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Отмечается, что обвиняемая собирала и передавала сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону проведения СВО.

Ранее суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам тюрьмы за госизмену.

Также жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Кроме того, в Крыму за шпионаж приговорили к 13 годам колонии гражданина Украины.

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