Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Отмечается, что обвиняемая собирала и передавала сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону проведения СВО.

Ранее суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам тюрьмы за госизмену.

Также жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Кроме того, в Крыму за шпионаж приговорили к 13 годам колонии гражданина Украины.