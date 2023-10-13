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Суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам тюрьмы за госизмену

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Второй Западный окружной военный суд приговорил матроса Северного флота Егора Тюкина к тюремному заключению по обвинению в госизмене.
Суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам тюрьмы за госизмену
  • Gettyimages.ru

«Суд признал виновным Тюкина, 1996 года рождения, по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сообщили ТАСС в суде.

Также Тюкина лишили воинского звания. Слушание дела прошло в закрытом формате. 

Ранее жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке.

4 октября Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.

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