Суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам тюрьмы за госизмену
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«Суд признал виновным Тюкина, 1996 года рождения, по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сообщили ТАСС в суде.
Также Тюкина лишили воинского звания. Слушание дела прошло в закрытом формате.
Ранее жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке.
4 октября Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.