Суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам тюрьмы за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил матроса Северного флота Егора Тюкина к тюремному заключению по обвинению в госизмене.

«Суд признал виновным Тюкина, 1996 года рождения, по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сообщили ТАСС в суде.

Также Тюкина лишили воинского звания. Слушание дела прошло в закрытом формате.

Ранее жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке.

4 октября Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.