В Крыму гражданина Украины приговорили к 13 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за передачу СБУ сведений о ВС России.

«Решением Верховного суда Республики Крым признан виновным в шпионаже гражданин Украины Цыгипа Сергей Витальевич 1961 г. р., ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ЦОС.

Было доказано, что Цыгипа передал СБУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений российских войск в зоне проведения СВО и применяемых ими видах военной техники и вооружений. Позднее эти данные ВСУ должны были использовать для обстрелов и ракетных ударов.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.