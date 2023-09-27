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Суд в Крыму приговорил двух украинцев к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже

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Верховный суд Крыма приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Суд в Крыму приговорил двух украинцев к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что речь идёт о гражданах Украины С. Котове и Н. Петровском.

«Подсудимому Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, подсудимому С. Котову — 15 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Ранее сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

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