Суд в Крыму приговорил двух украинцев к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже

Верховный суд Крыма приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что речь идёт о гражданах Украины С. Котове и Н. Петровском.

«Подсудимому Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, подсудимому С. Котову — 15 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Ранее сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.