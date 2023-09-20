В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«УФСБ по ЛНР пресечена противоправная деятельность жителя Новоайдара, действовавшего в интересах иностранных спецслужб», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным следствия, мужчина установил связь со Службой безопасности Украины и с начала прошлого года начал получать от ведомства задания собирать и передавать информацию о дислокации военной техники российской армии.
Собранные данные подозреваемый передавал СБУ в мессенджере.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее российские силовики пресекли деятельность организованной группы, нелегально поставлявшей в Европу запчасти для боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ.