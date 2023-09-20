В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«УФСБ по ЛНР пресечена противоправная деятельность жителя Новоайдара, действовавшего в интересах иностранных спецслужб», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным следствия, мужчина установил связь со Службой безопасности Украины и с начала прошлого года начал получать от ведомства задания собирать и передавать информацию о дислокации военной техники российской армии.

Собранные данные подозреваемый передавал СБУ в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее российские силовики пресекли деятельность организованной группы, нелегально поставлявшей в Европу запчасти для боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ.