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В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.
В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«УФСБ по ЛНР пресечена противоправная деятельность жителя Новоайдара, действовавшего в интересах иностранных спецслужб», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным следствия, мужчина установил связь со Службой безопасности Украины и с начала прошлого года начал получать от ведомства задания собирать и передавать информацию о дислокации военной техники российской армии.

Собранные данные подозреваемый передавал СБУ в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее российские силовики пресекли деятельность организованной группы, нелегально поставлявшей в Европу запчасти для боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ.

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