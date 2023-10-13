Суд арестовал всех троих задержанных адвокатов Навального
Речь идёт об Алексее Липцере, Игоре Сергунине и Вадиме Кобзеве.
По данным суда, им вменяется участие в экстремистском сообществе.
Ранее источник RT сообщил о задержании трёх адвокатов Навального.
По данным источника, Ольга Михайлова, основной защитник Навального, сбежала из России за границу. RT опубликовал видео с Михайловой, находящейся в аэропорту.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.