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Суд арестовал всех троих задержанных адвокатов Навального

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Басманный суд Москвы арестовал всех троих задержанных адвокатов Алексея Навального*, сообщили РИА Новости в суде.

Речь идёт об Алексее Липцере, Игоре Сергунине и Вадиме Кобзеве.

По данным суда, им вменяется участие в экстремистском сообществе.

Ранее источник RT сообщил о задержании трёх адвокатов Навального.

По данным источника, Ольга Михайлова, основной защитник Навального, сбежала из России за границу. RT опубликовал видео с Михайловой, находящейся в аэропорту.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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