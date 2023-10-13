RT публикует видео с адвокатом Навального Михайловой, находящейся в аэропорту

В распоряжении RT появилось видео, на котором Ольга Михайлова, основной адвокат Алексея Навального, проходит на посадку в аэропорту.

По информации источника, Михайлова вместе с дочерью вчера улетела в Турцию.

Как заявил источник RT, Михайлова покинула Россию накануне задержания трёх адвокатов Навального.

По словам собеседника, Михайлова «слила всех своих подельников».

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

В сентябре трое спонсоров запрещённого в России ФБК* были задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.