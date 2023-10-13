Источник RT: основной защитник Навального Ольга Михайлова сбежала из России

По данным источника RT, Ольга Михайлова, основной защитник Алексея Навального, сбежала из России за границу.

Источник рассказал, что это произошло накануне задержания трёх адвокатов Навального.

«Михайлова слила всех своих подельников и, зная об их планируемом задержании, спокойно проследовала за рубеж», — сказал собеседник RT, знакомый с ситуацией.

RT пытался связаться с Михайловой, но связи с ней нет.

Ранее источник рассказал, что адвокатов Навального Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве после обысков в их квартирах.

Также обыск был проведён дома у адвоката Игоря Кобзева в Коврове, его также задержали.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

В сентябре трое спонсоров запрещённого в России ФБК* были задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.