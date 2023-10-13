Источник RT: основной защитник Навального Ольга Михайлова сбежала из России
- РИА Новости
Источник рассказал, что это произошло накануне задержания трёх адвокатов Навального.
«Михайлова слила всех своих подельников и, зная об их планируемом задержании, спокойно проследовала за рубеж», — сказал собеседник RT, знакомый с ситуацией.
RT пытался связаться с Михайловой, но связи с ней нет.
Ранее источник рассказал, что адвокатов Навального Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве после обысков в их квартирах.
Также обыск был проведён дома у адвоката Игоря Кобзева в Коврове, его также задержали.
4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
В сентябре трое спонсоров запрещённого в России ФБК* были задержаны за финансирование экстремистской деятельности.
*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.