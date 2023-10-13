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Источник RT: основной защитник Навального Ольга Михайлова сбежала из России

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По данным источника RT, Ольга Михайлова, основной защитник Алексея Навального, сбежала из России за границу.
Источник RT: основной защитник Навального Ольга Михайлова сбежала из России
  • РИА Новости

Источник рассказал, что это произошло накануне задержания трёх адвокатов Навального.

«Михайлова слила всех своих подельников и, зная об их планируемом задержании, спокойно проследовала за рубеж», — сказал собеседник RT, знакомый с ситуацией.

RT пытался связаться с Михайловой, но связи с ней нет.

Ранее источник рассказал, что адвокатов Навального Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве после обысков в их квартирах. 

Также обыск был проведён дома у адвоката Игоря Кобзева в Коврове, его также задержали.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

В сентябре трое спонсоров запрещённого в России ФБК* были задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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