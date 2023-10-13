Источник RT сообщил о задержании трёх адвокатов Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих адвокатов Алексея Навального.

По данным источника RT, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве после обысков в их квартирах.

Также обыск был проведён дома у Игоря Кобзева в Коврове, его также задержали.

В ближайшее время все трое будут доставлены в Следственный комитет.

Адвокаты подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества.

Максимальное наказание, которые может им грозить, — два года лишения свободы.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

В сентябре трое спонсоров запрещённого в России ФБК* были задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.