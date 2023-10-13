Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального

Басманный суд Москвы арестовал адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального*, до 13 декабря, сообщили РИА Новости в суде.

Он обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Ранее источник RT сообщил о задержании трёх адвокатов Навального: Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Игоря Кобзева.

По данным источника, Ольга Михайлова, основной защитник Навального, сбежала из России за границу. RT опубликовал видео с Михайловой, находящейся в аэропорту.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.