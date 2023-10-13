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В Москве 67 программ профподготовки открыты для соискателей с инвалидностью

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Для москвичей с особенностями здоровья открыт набор на 67 бесплатных образовательных программ.
В Москве 67 программ профподготовки открыты для соискателей с инвалидностью
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что соискатели могут получить специальности в промышленной отрасли, ИТ, сфере услуг и индустрии красоты. Также им предлагается освоить офисные или творческие профессии.

По её словам, многие программы предполагают очно-заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

«Сейчас открыт набор на 67 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Обучение пройдёт на базе 12 ведущих вузов, колледжей и образовательных центров столицы», — отметила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победителями столичного чемпионата «Абилимпикс-2023» стали более 150 человек.

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