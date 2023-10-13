В Москве 67 программ профподготовки открыты для соискателей с инвалидностью
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что соискатели могут получить специальности в промышленной отрасли, ИТ, сфере услуг и индустрии красоты. Также им предлагается освоить офисные или творческие профессии.
По её словам, многие программы предполагают очно-заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
«Сейчас открыт набор на 67 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Обучение пройдёт на базе 12 ведущих вузов, колледжей и образовательных центров столицы», — отметила Ракова.
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