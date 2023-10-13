В Москве 67 программ профподготовки открыты для соискателей с инвалидностью

Для москвичей с особенностями здоровья открыт набор на 67 бесплатных образовательных программ.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что соискатели могут получить специальности в промышленной отрасли, ИТ, сфере услуг и индустрии красоты. Также им предлагается освоить офисные или творческие профессии.

По её словам, многие программы предполагают очно-заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

«Сейчас открыт набор на 67 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Обучение пройдёт на базе 12 ведущих вузов, колледжей и образовательных центров столицы», — отметила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победителями столичного чемпионата «Абилимпикс-2023» стали более 150 человек.