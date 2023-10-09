Собянин: лауреатами чемпионата «Абилимпикс» в Москве стали более 150 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что победителями столичного чемпионата «Абилимпикс — 2023» стали более 150 человек.

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Участники соревновались в создавании сайтов, конструировании роботов, ремонте машин, в слесарном деле и др. Работы конкурсантов оценивали 300 экспертов из престижных столичных компаний.

Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья, который запланирован на конец октября, передаёт НТВ со ссылкой на Собянина.

Ранее зампредседателя комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова сообщила об открытии приёма заявок на соискание премии столичного правительства «Путеводная звезда — 2023» в сфере туризма.