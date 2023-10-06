В Москве стартовал приём заявок на соискание премии в сфере туризма

Зампредседателя комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова сообщила об открытии приёма заявок на соискание премии столичного правительства «Путеводная звезда — 2023».

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Путеводная звезда» проходит в столице уже в 24-й раз. Её присуждают гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам и другим представителям сферы гостеприимства.

В рамках конкурса представлены 17 номинаций, шесть из которых выберет экспертное жюри, а за остальные 11 москвичи смогут проголосовать на проекте «Активный гражданин».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.