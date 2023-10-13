Врач Вереина назвала гипертиреоз возможной причиной внезапной потери веса
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Причины потери массы тела могут быть разными — от неполноценной и недостаточной диеты до серьёзных проблем со здоровьем, объяснила врач в интервью «Газете.Ru».
«В частности, снижение массы тела и истощение могут наблюдаться на фоне метаболических нарушений, таких как гипертиреоз, метаболический синдром и диабет», — отметила Вереина.
Также человек может худеть из-за инфекционных заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулёз, сепсис), аутоиммунных болезней (красная волчанка, ревматоидный артрит и болезнь Крона), воспалений кишечника — из-за нарушений выработки гормонов.
Кроме этого, причиной истощения могут быть психические расстройства (анорексия и булимия), добавила эндокринолог.
Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.