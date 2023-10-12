Прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке

В Башкирии прокуратура проверит обстоятельства избиения школьницы во время урока в одной из школ Кармаскалинского района. Информацию о происшествии разместила в социальных сетях мать пострадавшего ребёнка.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошёл 10 октября. Двое учеников 6-го класса во время урока нанесли девочке несколько ударов по различным частям тела. Учительница в это время в кабинете отсутствовала.

После занятий школьницу госпитализировали. По словам матери, в медучреждении ей диагностировали ушибы внутренних органов и множественные внешние повреждения.

Руководство школы информацию о тяжёлых увечьях не подтвердило.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, сотрудникам школы и проверит исполнение законодательства об образовании.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки четырёх школьниц в Ачинске в Красноярском крае.