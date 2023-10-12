Узнать больше

Прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке

Короткая ссылка
В Башкирии прокуратура проверит обстоятельства избиения школьницы во время урока в одной из школ Кармаскалинского района. Информацию о происшествии разместила в социальных сетях мать пострадавшего ребёнка.
Прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошёл 10 октября. Двое учеников 6-го класса во время урока нанесли девочке несколько ударов по различным частям тела. Учительница в это время в кабинете отсутствовала.

После занятий школьницу госпитализировали. По словам матери, в медучреждении ей диагностировали ушибы внутренних органов и множественные внешние повреждения.

Руководство школы информацию о тяжёлых увечьях не подтвердило.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, сотрудникам школы и проверит исполнение законодательства об образовании.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки четырёх школьниц в Ачинске в Красноярском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить