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СК возбудил дело по факту драки четырёх школьниц в Ачинске в Красноярском крае

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки четырёх школьниц в Ачинске в Красноярском крае.
СК возбудил дело по факту драки четырёх школьниц в Ачинске в Красноярском крае
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в конце сентября три девушки 14 и 15 лет нанесли своей сверстнице недалеко от школы телесные повреждения из-за неприязненных отношений.

Посторонняя женщина остановила конфликт и вызвала скорую для пострадавшей.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

Ранее полицейские начали проверку сообщения об избиении матери и дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы.

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