СК возбудил дело по факту драки четырёх школьниц в Ачинске в Красноярском крае
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в конце сентября три девушки 14 и 15 лет нанесли своей сверстнице недалеко от школы телесные повреждения из-за неприязненных отношений.
Посторонняя женщина остановила конфликт и вызвала скорую для пострадавшей.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).
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