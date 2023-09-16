В Москве проверяют сообщения об избиении женщины и её дочери в салоне красоты

Полицейские начали проверку сообщения об избиении матери и её дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Ранее в Махачкале школьники затеяли массовую драку из-за переписки одного из них с сестрой другого — один из несовершеннолетних выстрелил из охолощённого пистолета.