В Москве проверяют сообщения об избиении женщины и её дочери в салоне красоты
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.
«Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
Ранее в Махачкале школьники затеяли массовую драку из-за переписки одного из них с сестрой другого — один из несовершеннолетних выстрелил из охолощённого пистолета.