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В Москве проверяют сообщения об избиении женщины и её дочери в салоне красоты

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Полицейские начали проверку сообщения об избиении матери и её дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы.
В Москве проверяют сообщения об избиении женщины и её дочери в салоне красоты
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Ранее в Махачкале школьники затеяли массовую драку из-за переписки одного из них с сестрой другого — один из несовершеннолетних выстрелил из охолощённого пистолета.

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