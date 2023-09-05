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В Махачкале школьники устроили массовую драку с использованием пистолета

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В Махачкале школьники затеяли массовую драку из-за переписки одного из них с сестрой другого — один из несовершеннолетних выстрелил из охолощённого пистолета.
В Махачкале школьники устроили массовую драку с использованием пистолета
  • РИА Новости

В полицию Махачкалы 4 сентября поступило сообщение о массовой драке по улице Абубакарова. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов школьники разбежались, однако за несколько часов удалось установить личности несовершеннолетних и их доставили в отдел полиции.

«Выяснилось, что конфликт между ребятами произошёл из-за переписки одного из них с сестрой другого... Один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощённого пистолета, принадлежащего приятелю», — говорится в заявлении МВД Дагестана.

Составлено 16 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов стали участниками перестрелки из травматического оружия в Махачкале.

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