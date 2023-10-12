Дедушка погибшей из-за БПЛА в Белгороде девочки узнал о трагедии по телефону

Шахсултан Акифи, дедушка маленькой девочки, которая погибла из-за падения украинского беспилотника на частный дом в Белгороде, рассказал RT, что находится сейчас в Москве и узнал о трагедии по телефону.

Как стало известно RT, погибшую девочку звали Амина, она ещё ходила в детский сад.

Её мать Олеся является кандидатом филологических наук и доцентом БГТУ им. Шухова, а отец Хайбар Акифи — афганец, который живёт в России на протяжении десяти лет.

Дедушка девочки работал в должности атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России.

«Врачи говорят, что [родители девочки] в среднетяжёлом состоянии», — рассказал дедушка.

По словам знакомого семьи, находящегося в Белгороде, мать девочки получила несколько переломов, но находится в сознании.

Отец ребёнка в коме — у него ожог дыхательной системы и множество переломов. При этом тесть и тёща молодого человека погибли.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА произошло возгорание частного жилого дома. В результате погибли три человека, в том числе ребёнок.