Врач Эфендиева: храп может возникать из-за анатомических особенностей

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Зарифа Эфендиева назвала основные причины храпа.

«Основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса нёбной занавески или мягкого нёба, которое во время сна, а именно в фазе мышечного расслабления, словно шторка опускается, препятствуя дыханию через нос и тем самым способствуя возникновению специфического звука», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также храп может возникать вследствие искривления носовой перегородки, заложенности носа при ринитах или синуситах, из-за полипов и образований в полости носа, а также при увеличении нёбных или аденоидных миндалин.

Кроме того, к храпу могут привести особенности анатомического строения — маленькая нижняя челюсть, неправильный прикус, врождённые аномалии языка, заключила Эфендиева.

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