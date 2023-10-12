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Врач Шишкина объяснила разницу между артритом и артрозом

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Врач-ревматолог ЦКБ РЖД-Медицина Вера Шишкина рассказала, чем артрит отличается от артроза.
Врач Шишкина объяснила разницу между артритом и артрозом
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Термином «артрит» обозначают воспаления в суставе, сообщила специалист в беседе с «Российской газетой».

Это может быть основное проявление заболевания суставов, например при ревматоидном артрите, а может быть одним из многих разноплановых симптомов при заболеваниях соединительной ткани, например при системной красной волчанке, сказала Шишкина.

Напротив, артроз — это самостоятельное заболевание. Согласно современным научным данным, оно не ограничивается лишь разрушением хряща, поражаются и другие структуры сустава.

Артрит и артроз иногда развиваются совместно. При так называемом артрозе может развиться воспаление, то есть артрит сустава. И наоборот, при длительном воспалении в суставе разрушение хряща происходит быстрее, развивается вторичный остеоартрит.

12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.

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