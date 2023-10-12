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Донорами в Тюменской области стали 19,6 тысячи человек с начала года

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Донорами в Тюменской области стали 19 589 человек в январе — сентябре 2023 года. Итоги девяти месяцев подвела Областная станция переливания крови.
Донорами в Тюменской области стали 19,6 тысячи человек с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Специалисты провели 43 734 процедуры. Собрано более 27 тыс. л донорской крови.

В 2022 году донорами в регионе стали 19 170 жителей. Сдать кровь в плановом порядке можно на Областной станции переливания крови в Тюмени, а также в Тобольске.

Ранее пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявила RT о росте количества донаций крови в России за восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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